Смерть судді під Києвом: що відомо про Віталія Писанця

У суботу, 12 вересня, в селі Погреби Київської області був виявлений труп чоловіка, яким, за інформацією ЗМІ, виявився суддя Печерського райсуду Києва Віталій Писанець.

Служитель Феміди нібито відпочивав у компанії своїх друзів, одним з яких виявився слідчий Солом’янського управління Нацполіціі Євген Хоменко. З ним у Писанця виник конфлікт, в результаті якого Хоменко отримав удар, а суддя перетнувся через вазу та впав.

Гості негайно викликали швидку допомогу, проте врятувати Писанця не вдалося – він помер на місці події.

Що відомо про загиблого суддю

У 1995 році Віталій Писанець закінчив харківську Національну юридичну академію імені Ярослава Мудрого за спеціальністю правознавство.

У 1998 році він був призначений суддею Свердловського міського суду Луганської області, де пропрацював до 2015 року. При цьому у 2003 році отримав право користуватися статусом судді безстроково, в 2011-го його призначили головою Свердловського міськсуду.

У 2015 році Писанця перевели на роботу до Печерського районного суду міста Києва, де він і пропрацював до своєї смерті.

Замах на Писанця

У 2012 році на життя судді було скоєно замах: 22, липня невідомі побили Писанця. Мотивом нападу нібито була його професійна діяльність.

У нього був діагностований перелом кісток черепа та сильний крововилив. Пізніше суддю у важкому стані перевели в реанімацію Луганської міськлікарні.

Резонансні справи судді Писанця

Суддя Писанець після початку роботи в Печерському райсуді Києва головував у низці резонансних процесів.

Зокрема, він продовжував термін утримання під вартою лікарю Юлії Кузьменко та активістці Яні Дугарь, які є підозрюваними у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Колегія суддів відмовила у відводі Писанця, прохання про який подавав захист Кузьменко.

Крім того, він головував на одному із засідань у справі голови партії ОПЗЖ Віктора Медведчука, в рамках якого розглядав клопотання захисту нардепа на відведення судді.

Писанець також санкціонував арешт підозрюваного у нападі на Сергія Сивохо бійця батальйону Азов, а у 2019 році скасовував арешт майна екс-глави МВС Олександра Захарченко та Олександра Януковича.