13 сентября под стенами Черкасской областной прокуратуры неравнодушные люди организовали митинг, чтобы добиться справедливого расследования по факту смерти семилетнего мальчика.
Ребенок умер в реанимации детской больницы почти через две недели пребывания в терминальной коме.
Люди пришли с плакатами Требуем максимальный срок наказания, Почему общество должно работать вместо полиции? и тому подобное.
Также они принесли детские игрушки и лампадки.
К митингующим вышел прокурор. Возмущенные люди задавали представителю правоохранительных органов вопрос, почему до сих пор не отстранена от исполнения должностных обязанностей начальник службы по делам детей Черкасского горсовета Светлана Шишлюк.
Беспокоило черкащан и то, почему трехлетняя сестренка умершего мальчика до сих пор находится с родителями, ведь опасаются за ее состояние здоровья.
5 сентября в Черкасской областной детской больнице скончался семилетний мальчик. Его госпитализировали 24 августа без сознания с черепно-мозговой травмой и многочисленными телесными повреждениями.
Впоследствии во время пресс-конференции правоохранители обнародовали разговор названной бабушки ребенка (мальчик является сыном невестки от первого брака, – Ред.) с диспетчером скорой помощи.
7 сентября начальник Черкасского районного управления полиции Владимир Матюшенко сообщил, что по результатам вскрытия тела ребенка смерть наступила из-за травмы головы и кровоизлияния.
То, что ребенок несколько дней пролежал без сознания с гематомой головного мозга, оторванными губами, ушами, частью полового органа, пролежнями и следами от затушенных сигарет, сообщил 27 августа депутат Верховной Рады VIII созыва Олег Петренко.
Бабушка мальчика, которая временно занималась несовершеннолетним, пока его мать оперировали в Киеве, сообщила полиции, что мальчик упал с кучи кирпича во дворе.
Ребенок находился в терминальной коме под аппаратом ИВЛ и имел полиорганную недостаточность.
31 августа под стражу на 60 суток взяли названную бабушку мальчика, а 3 сентября на такой же срок – мужа названной бабушки мальчика. Их подозревают в оставлении в опасности малолетнего.
10 сентября бабушка попыталась обжаловать меру пресечения в апелляционном суде, однако решение оставили без изменений.
По состоянию на 13 сентября данных об обжаловании меры пресечения от мужа названной бабушки мальчика не поступало.
Как сообщали Фактам ICTV в Нацполиции области, родителям умершего мальчика, которые на момент травмирования ребенка находились в Киеве, объявлять подозрение не будут.
На прошлой неделе правоохранители должны были допросить столичных врачей, действительно ли мать мальчика находилась на лечении с февраля по март и с мая по август.
Источник: 18000
Фото: 18000