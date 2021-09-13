13 сентября под стенами Черкасской областной прокуратуры неравнодушные люди организовали митинг, чтобы добиться справедливого расследования по факту смерти семилетнего мальчика.

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Ребенок умер в реанимации детской больницы почти через две недели пребывания в терминальной коме.

Люди пришли с плакатами Требуем максимальный срок наказания, Почему общество должно работать вместо полиции? и тому подобное.

Также они принесли детские игрушки и лампадки.

К митингующим вышел прокурор. Возмущенные люди задавали представителю правоохранительных органов вопрос, почему до сих пор не отстранена от исполнения должностных обязанностей начальник службы по делам детей Черкасского горсовета Светлана Шишлюк.

В Черкассах под прокуратурой требовали справедливого расследования смерти мальчика / 4 фотографии

Беспокоило черкащан и то, почему трехлетняя сестренка умершего мальчика до сих пор находится с родителями, ведь опасаются за ее состояние здоровья.

5 сентября в Черкасской областной детской больнице скончался семилетний мальчик. Его госпитализировали 24 августа без сознания с черепно-мозговой травмой и многочисленными телесными повреждениями.

Впоследствии во время пресс-конференции правоохранители обнародовали разговор названной бабушки ребенка (мальчик является сыном невестки от первого брака, – Ред.) с диспетчером скорой помощи.

7 сентября начальник Черкасского районного управления полиции Владимир Матюшенко сообщил, что по результатам вскрытия тела ребенка смерть наступила из-за травмы головы и кровоизлияния.

То, что ребенок несколько дней пролежал без сознания с гематомой головного мозга, оторванными губами, ушами, частью полового органа, пролежнями и следами от затушенных сигарет, сообщил 27 августа депутат Верховной Рады VIII созыва Олег Петренко.

Бабушка мальчика, которая временно занималась несовершеннолетним, пока его мать оперировали в Киеве, сообщила полиции, что мальчик упал с кучи кирпича во дворе.

Ребенок находился в терминальной коме под аппаратом ИВЛ и имел полиорганную недостаточность.

31 августа под стражу на 60 суток взяли названную бабушку мальчика, а 3 сентября на такой же срок – мужа названной бабушки мальчика. Их подозревают в оставлении в опасности малолетнего.

10 сентября бабушка попыталась обжаловать меру пресечения в апелляционном суде, однако решение оставили без изменений.

По состоянию на 13 сентября данных об обжаловании меры пресечения от мужа названной бабушки мальчика не поступало.

Как сообщали Фактам ICTV в Нацполиции области, родителям умершего мальчика, которые на момент травмирования ребенка находились в Киеве, объявлять подозрение не будут.

На прошлой неделе правоохранители должны были допросить столичных врачей, действительно ли мать мальчика находилась на лечении с февраля по март и с мая по август.

Источник: 18000

Фото: 18000