Ситуація з хлопчиком із Черкас – небайдужі люди організували мітинг під прокуратурою (фото, відео)

13 вересня під стінами Черкаської обласної прокуратури небайдужі люди організували мітинг, щоб домогтися справедливого розслідування за факту смерті семирічного хлопчика.

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Дитина померла в реанімації дитячої лікарні майже через два тижні перебування в термінальній комі.

Люди прийшли з плакатами Вимагаємо максимальний термін покарання, Чому суспільство мусить працювати замість поліції? тощо.

Також вони принесли дитячі іграшки та лампадки.

До мітингарів вийшов прокурор. Обурені люди ставили представнику правоохоронних органів питання, чому досі не відсторонено від виконання посадових обов’язків керівника служби в справах дітей Черкаської міськради Світлану Шишлюк.

У Черкасах під прокуратурою вимагали справедливого розслідування смерті хлопчика / 4 фотографии

Турбувало черкащан і те, чому трирічна сестричка померлого хлопчика досі перебуває з батьками, адже побоюються за її стан здоров’я.

5 вересня в Черкаській обласній дитячій лікарні помер семирічний хлопчик. Його госпіталізували 24 серпня без свідомості з черепно-мозковою травмою та численними тілесними ушкодженнями.

Згодом під час прес-конференції правоохоронці оприлюднили розмову названої бабусі дитини (хлопчик є сином невістки від першого шлюбу, – Ред.) із диспетчером швидкої допомоги.

7 вересня начальник Черкаського районного управління поліції Володимир Матюшенко повідомив, що за результатами розтину тіла дитини смерть настала через травму голови та крововилив.

Те, що дитина кілька днів пролежала непритомна із гематомою головного мозку, відірваними губами, вухами, частиною статевого органу, пролежнями та слідами від затушених цигарок, повідомив 27 серпня депутат Верховної Ради VIII скликання Олег Петренко.

Бабуся хлопчика, яка тимчасово опікувалася неповнолітнім, доки його матір оперували в Києві, повідомила поліції, що хлопчик упав із купи цегли в дворі.

Дитина перебувала в термінальній комі під апаратом ШВЛ та мала поліорганну недостатність.

31 серпня під варту на 60 діб взяли названу бабусю хлопчика, а 3 вересня на такий самий термін – чоловіка названої бабусі хлопчика. Їх підозрюють у залишенні в небезпеці малолітнього.

10 вересня бабуся спробувала оскаржити запобіжний захід в апеляційному суді, однак ухвалу залишили без змін.

Станом на 13 вересня даних про оскарження запобіжного заходу від чоловіка названої бабусі хлопчика не надходило.

Як повідомляли Фактам ICTV в Нацполіції області, батькам померлого хлопчика, які на момент травмування дитини перебували в Києві, оголошувати підозру не будуть.

Минулого тижня правоохоронці мали допитати столичних лікарів, чи дійсно мати хлопчика перебувала на лікуванні із лютого до березня та з травня до серпня.

Джерело: 18000

Фото: 18000