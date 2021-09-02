В Черкассах жители частного сектора рядом с детским парком даже не знали, что у них по соседству в коме лежит семилетний мальчик.

Люди говорят: соседи жили одни, а дети появились около полутора месяцев назад. К тому же, уточняют, что видели только девочку, мальчик в поле их зрения не попадал.

О том, что семилетнего ребенка госпитализировали в состоянии комы с большими гематомами на голове и лице, надорванным ухом, губой и пролежнями, местные узнали лишь от правоохранителей.

– Здесь шум постоянно – у них лают собаки. Мы плотно закрываем окна, потому что спать просто невозможно. А потом к нам пришли полицейские. Рассказали, что произошло, показали фотографии. У меня слезы на глазах, уже сколько дней не спим, – рассказывает соседка Ирина Маркианова.

Сначала местные предполагали, что мальчика покусали псы, потому что семья разводила их на протяжении многих лет.

– 30 лет мы здесь живем, будто в аду. Люди конфликтные, бросаются. Открыто множество уголовных дел, которые не доводят до конца, – говорит женщина.

В службе по делам детей уверяют: семья на учете не состояла. Ничего подозрительного не замечали и в учебном заведении.

– В школе семью характеризуют положительно. Мальчик – светлый ребенок, мама очень заботливая. Что произошло, говорить не можем, потому что работает следственная группа, – отмечает руководитель службы по делам детей Черкасского горсовета Светлана Шишлюк.

Бабушка семилетнего ребенка в больнице избегала общения с журналистами.

31 августа ее взяли под стражу на 60 суток, до 29 октября. Меру пресечения жительнице Черкасс избрали по факту оставления малолетнего ребенка в опасности, что повлекло тяжкие последствия.

То, что ребенок несколько дней пролежал без сознания с гематомой головного мозга, оторванными губами, ушами, частью полового органа, пролежнями и следами от затушених сигарет, сообщил 27 августа депутат Верховной Рады VIII созыва Олег Петренко.

Бабушка мальчика, которая временно занималась опекунством несовершеннолетнего, пока его мать оперировали в Киеве, сообщила полиции, что мальчик упал с кучи кирпича во дворе.

Он сейчас находится в терминальной коме. 30 августа у него ухудшились все показатели. Врачи фиксируют отрицательную динамику.

По словам директора Черкасской детской областной больницы Николая Кондрацкого, у ребенка – полиорганная недостаточность, в частности почек и печени.

Ребенок подключен к аппарату ИВЛ, кровообращение поддерживают медикаментами.