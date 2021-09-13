В интернете обнаружили базу данных жителей Украины, которая может содержать почти 53 млн записей о персональных данных.

Об этом сообщают в Офисе Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

По информации пресс-службы Офиса омбудсмена, на одном из сайтов обнаружили базу данных украинцев. Он может содержать персональные данные: ФИО, дату рождения, номер телефона, населенный пункт, улицу, номер дома и квартиры.

По информации, размещенной на данной платформе, в базе может содержаться почти 53 млн записей.

Сейчас Офис омбудсмена направил письмо в полицию об открытии уголовного производства и принятия соответствующих мер.

Отмечают, что Департамент постоянно проводит мониторинг соблюдения прав человека в сфере защиты персональных данных.

“Белые Хакеры” в Дії

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявлял, что пока “белым” хакерам не удалось обнаружить уязвимые места в системе приложения Дія.

Отметим, что “белые” хакеры помогают компаниям находить и устранять недостатки в защите их приложений, сайтов и других е-ресурсов.

Если они обнаружат уязвимые места в Дії, тогда могут претендовать на денежное вознаграждение — около $35 тыс.

Источник: Офис омбудсмена