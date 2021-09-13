В интернете обнаружили базу данных жителей Украины, которая может содержать почти 53 млн записей о персональных данных.
Об этом сообщают в Офисе Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.
По информации пресс-службы Офиса омбудсмена, на одном из сайтов обнаружили базу данных украинцев. Он может содержать персональные данные: ФИО, дату рождения, номер телефона, населенный пункт, улицу, номер дома и квартиры.
По информации, размещенной на данной платформе, в базе может содержаться почти 53 млн записей.
Сейчас Офис омбудсмена направил письмо в полицию об открытии уголовного производства и принятия соответствующих мер.
Отмечают, что Департамент постоянно проводит мониторинг соблюдения прав человека в сфере защиты персональных данных.
“Белые Хакеры” в Дії
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявлял, что пока “белым” хакерам не удалось обнаружить уязвимые места в системе приложения Дія.
Отметим, что “белые” хакеры помогают компаниям находить и устранять недостатки в защите их приложений, сайтов и других е-ресурсов.
Если они обнаружат уязвимые места в Дії, тогда могут претендовать на денежное вознаграждение — около $35 тыс.
Источник: Офис омбудсмена