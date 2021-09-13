В інтернеті виявили базу даних жителів України, що може містити майже 53 млн записів про персональні дані.

Про це повідомляють в Офісі Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

За інформацією прес-служби Офісу омбудсмена, на одному із сайтів виявлено базу даних українців. Він може містити персональні дані: ПІБ, дату народження, номер телефону, населений пункт, вулицю, номер будинку та квартири.

За інформацією, розміщеною на зазначеній платформі, в базі може міститись майже 53 млн записів.

Наразі Офіс омбудсмена направив листа до правоохоронців щодо відкриття кримінального провадження і вжиття відповідних заходів.

Зазначають, що Департамент постійно проводить моніторинг дотримання прав людини у сфері захисту персональних даних.

“Білі Хакери” у Дії

Міністр цифровий трансформації України Михайло Федоров заявляв, що наразі “білим” хакерам не вдалося виявити вразливі місця у системі застосунку Дія.

Відзначимо, що “білі” хакери допомагають компаніям знаходити та усувати недоліки у захисті їхніх застосунків, сайтів та інших е-ресурсів.

Якщо вони виявлять вразливі місця у Дії, тоді можуть претендувати на грошову винагороду – близько $35 тис.

Джерело: Офіс омбудсмена