У Каховці Херсонської області поліцейські склали протокол на 18-річну матір, яка не змогла подбати про двомісячну дитину.

Інформацію про те, що в парку перебуває жінка з ознаками сильного алкогольного сп’яніння, а поряд із нею – немовля у візочку, поліцейським повідомили небайдужі люди.

Молода матір змогла пояснити ситуацію, лише коли лікарі швидкої надали їй необхідну допомогу.

Жінка розповіла, що під час прогулянки з двомісячною донькою зустріла знайому, яка й пригостила її горілкою. Після цього молодій матері стало зле.

Крім медиків, правоохоронці викликали на місце події чоловіка та матір 18-річної жительки Херсона.

Поліцейські склали на молоду матір протокол через неналежне виконання батьківських обов’язків та провели з нею профілактичну бесіду. Двомісячна дитина не постраждала.

14 вересня в Києві розшукали 16-річну жительку Уманського району Черкаської області, яка пішла з дому ще 30 червня та не повернулася.

Про зникнення поліцейським повідомили лише за два тижні, 15 липня.

У той же час правоохоронці отримали інформацію, що дівчина може перебувати в Києві.

Встановити місцезнаходження уманчанки вдалося лише за 2,5 місяці. Увесь цей час дівчина працювала в столиці. Жертвою злочину вона не стала, її життю та здоров’ю нічого не загрожує.

Батькам передали доньку та провели з родиною профілактичну роботу.