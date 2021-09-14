У Києві через два місяці після зникнення знайшли 16-річну жительку Уманського району Черкаської області.

Жертвою злочину вона не стала, її життю та здоров’ю нічого не загрожує.

Неповнолітня пішла з дому та не повернулася ще 30 червня. До поліції через зникнення дівчини звернулися лише за два тижні, 15 липня.

Правоохоронці отримали інформацію, що 16-річна уманчанка могла поїхати до Києва.

До її пошуків долучилися працівники ювенальної превенції, групи реагування патрульної поліції, дільничні офіцери поліції, слідчі, оперативники карного розшуку та працівники міграційної поліції Києва.

Юну уманчанку розшукали в столиці за два місяці – дівчина знайшла собі підробіток.

Наразі правоохоронці передали батькам доньку та проводять із родиною профілактичну роботу.

У Києві знайшли 16-річну дівчину, яка зникла два місяці тому / 2 фотографии

Також поліцейські встановлюють усі обставини події та причини такого вчинку неповнолітньої.

Минулого місяця сім спеціальних груп шукали шестирічного Олексія Стефанціва, який загубився в Карпатах увечері 14 серпня.

Хлопчик разом із родиною піднімався зеленим маршрутом на гору Говерла.

Знайшли дитину близько 19.30 15 серпня на маршруті в бік гори Кукул. Маленький Олексійко майже перетнув адміністративний кордон із Закарпаттям.