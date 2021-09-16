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Дмитро Кудрявцев |

В Україні затримали білорусів-нелегалів: що відомо

СБУ, Служба безпеки України

У четвер, 16 вересня, співробітники Служби безпеки України затримали громадян Білорусі, які нелегально перебували на території країни.

За даними Білоруського дому, 12 осіб було затримано в одному з хостелів Києва.

Як пояснив прес-секретар СБУ Артем Дехтяренко, правоохоронці перевіряли тимчасове житло економ-класу в рамках операції Мігрант.

– Правоохоронцями встановлено, що двоє з 12 громадян Білорусі незаконно перетнули український кордон, – сказав Дехтяренко.

За його словами, нелегалів було відправлено на допит, після чого їх доставили до Державної міграційної служби.

Серед затриманих, які перебували на території України незаконно, виявився екс-капітан білоруської міліції Єгор Ємельянов, а також волонтер Білоруського дому в Україні Олена Жаркевич.

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Джерело: РБК-Україна

Фото: Depositphotos

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