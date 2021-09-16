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Факты / Происшествия
Валентина Летяк |

Взрыв в Днепре вызвало прикрепленное к авто взрывное устройство – СМИ

Вибух автомобіля в Дніпрі

Самодельное взрывное устройство, установленное на днище автомобиля – одна из версий взрыва в Днепре, в результате которого погибла спикер Днепропетровского областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Дарья Гречищева.

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

При этом в полиции Днепропетровской области в комментарии Фактам ICTV заявили, что расследованием дела занимается Служба безопасности Украины.

Спикер СБУ Артем Дехтяренко уточнил, что это не их информация, и все детали по расследованию выложили еще вчера.

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Утром 15 сентября в Днепре взорвалось авто. В результате взрыва погибли два человека, которые были в салоне, — начальник отдела по связям со СМИ и работе с общественностью ГСЧС в Днепропетровской области Дарья Гречищева и член Совета ОО Украинский Легион Алексей Кавлак.

Полиция открыла уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по ст. 258 Уголовного кодекса Украины — террористический акт.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Нацполиция

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