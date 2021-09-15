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Анастасія Рогожінська |

Была одной из лучших: что известно о погибшем пресс-секретаре ГСЧС Дарьи Гречищевой

Была одной из лучших: что известно о погибшем пресс-секретаре ГСЧС Дарьи Гречищевой

В результате взрыва в Днепре погибли два человека, среди которых пресс-секретарь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области Дарья Гречищева.

Факты ICTV рассказывают, что известно о Дарьи Гречищевой и чем она занималась в жизни.

Пресс-секретарю ГСЧС в Днепропетровской области Дарьи Гречищевой было 36 лет. Женщина училась в Национальном горном университете.

В течение нескольких последних лет работала начальницей отдела связей со СМИ и работы с общественностью ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

Дарья Гречищева погибла в результате взрыва в Днепре — что известно о пресс-секретаре ГСЧС

Также Дарья была волонтеркой Красного Креста, где помогала всем, кто нуждается.

В спасательной службе Гречищеву вспоминают, как одну из лучших сотрудниц ведомства. А отдел, который она возглавляла, описывают, как один из самых мощных среди всех региональных пресс-служб ГСЧС.

Коллеги Дарьи писали, что она не боялась экспериментировать и проявлять инициативу. Она одной из первых в ГСЧС начала продвигать гендерное направление в работе своего управления.

Известно, что Гречищева активно присоединялась сама и приобщала своих подчиненных к участию в различных тренингах, форумах, курсах. Она старалась самосовершенствоваться, развиваться и расти.

Дарья Гречищева погибла в результате взрыва в Днепре — что известно о пресс-секретаре ГСЧС

Также в ГСЧС ее описывают, как невероятно добрым человеком, надежным другом, очаровательной девушкой и прекрасной подругой.

На своей странице в Facebook Дарья часто постила фото с тренингов и со своими коллегами, а также тексты о спасательной службе.

Дарья Гречищева погибла в результате взрыва в Днепре — что известно о пресс-секретаре ГСЧС

Также в результате сегодняшнего события в Днепре погиб Алексей Кавлак — член Совета ОО Украинский Легион. Он вместе с Дарьей находился в салоне авто на момент взрыва.

Отметим, что инцидент произошел на проспекте Богдана Хмельницкого около 9.00. В полиции предварительно заявили, что это был теракт. Все обстоятельства и причины взрыва устанавливаются.

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Фото: Дарья Гречищева

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