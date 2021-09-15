Дарья Гречищева погибла в результате взрыва в Днепре — что известно о пресс-секретаре ГСЧС

В результате взрыва в Днепре погибли два человека, среди которых пресс-секретарь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области Дарья Гречищева.
Факты ICTV рассказывают, что известно о Дарьи Гречищевой и чем она занималась в жизни.
Пресс-секретарю ГСЧС в Днепропетровской области Дарьи Гречищевой было 36 лет. Женщина училась в Национальном горном университете.
В течение нескольких последних лет работала начальницей отдела связей со СМИ и работы с общественностью ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.
Также Дарья была волонтеркой Красного Креста, где помогала всем, кто нуждается.
В спасательной службе Гречищеву вспоминают, как одну из лучших сотрудниц ведомства. А отдел, который она возглавляла, описывают, как один из самых мощных среди всех региональных пресс-служб ГСЧС.
Коллеги Дарьи писали, что она не боялась экспериментировать и проявлять инициативу. Она одной из первых в ГСЧС начала продвигать гендерное направление в работе своего управления.
Известно, что Гречищева активно присоединялась сама и приобщала своих подчиненных к участию в различных тренингах, форумах, курсах. Она старалась самосовершенствоваться, развиваться и расти.
Также в ГСЧС ее описывают, как невероятно добрым человеком, надежным другом, очаровательной девушкой и прекрасной подругой.
На своей странице в Facebook Дарья часто постила фото с тренингов и со своими коллегами, а также тексты о спасательной службе.
Также в результате сегодняшнего события в Днепре погиб Алексей Кавлак — член Совета ОО Украинский Легион. Он вместе с Дарьей находился в салоне авто на момент взрыва.
Отметим, что инцидент произошел на проспекте Богдана Хмельницкого около 9.00. В полиции предварительно заявили, что это был теракт. Все обстоятельства и причины взрыва устанавливаются.
Фото: Дарья Гречищева