Вибух у Дніпрі спричинив прикріплений до авто вибуховий пристрій – ЗМІ

Саморобний вибуховий пристрій, встановлений на дно автомобіля – одна з версій вибуху в Дніпрі, внаслідок якого загинула спікер Дніпропетровського обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Дар’я Гречищева.

Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Водночас у поліції Дніпропетровської області в коментарі Фактам ICTV заявили, що розслідуванням справи займається Служба безпеки України.

Речник СБУ Артем Дехтяренко уточнив, що це не їхня інформація, і всі деталі щодо розслідування виклали ще вчора.

Вранці 15 вересня у Дніпрі вибухнуло авто. Внаслідок вибуху загинуло дві людини, які були в салоні, – начальник відділу зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ДСНС у Дніпропетровській області Дар’я Гречищева та член Ради ГО Український Легіон Олексій Кавлак.

Поліція відкрила кримінальне провадження із попередньою правовою кваліфікацією за ст. 258 Кримінального кодексу України – терористичний акт.