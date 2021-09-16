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Валентина Летяк |

Вибух у Дніпрі спричинив прикріплений до авто вибуховий пристрій – ЗМІ

Вибух автомобіля в Дніпрі

Саморобний вибуховий пристрій, встановлений на дно автомобіля – одна з версій вибуху в Дніпрі, внаслідок якого загинула спікер Дніпропетровського обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Дар’я Гречищева.

Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Водночас у поліції Дніпропетровської області в коментарі Фактам ICTV заявили, що розслідуванням справи займається Служба безпеки України.

Речник СБУ Артем Дехтяренко уточнив, що це не їхня інформація, і всі деталі щодо розслідування виклали ще вчора.

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Вранці 15 вересня у Дніпрі вибухнуло авто. Внаслідок вибуху загинуло дві людини, які були в салоні, – начальник відділу зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ДСНС у Дніпропетровській області Дар’я Гречищева та член Ради ГО Український Легіон Олексій Кавлак.

Поліція відкрила кримінальне провадження із попередньою правовою кваліфікацією за ст. 258 Кримінального кодексу України – терористичний акт.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Нацполіція

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