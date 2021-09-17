Ночувала у наметі біля річки: у Києві знайшли вбивцю 37-річної заробітчанки

У Києві знайшли вбивцю жінки, яка приїхала у місто на заробітки з Чернігівської області. Вона не мала житла, тому оселилася в наметі в Оболонському районі на березі річки Дніпро.

Тіло жінки у наметі випадково виявив перехожий. Правоохоронці з показів свідків склали фоторобот чоловіка, у компанії якого востаннє бачили загиблу.

Вбивцю 37-річної уродженки Чернігівщини знайшли на території Труханового острова. Ним виявився 66-річний іноземець, який не має постійного місця проживання. Лише у квітні він вийшов із в’язниці, де відбував покарання за вбивство.

Проти чоловіка відкрили кримінальне провадження за ч 1. ст. 115 ККУ (умисне вбивство). Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Наразі підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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