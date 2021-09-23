Сотрудники СБУ обезвредили преступную группировку, которая похищала людей, а затем требовала деньги за их освобождение. Преступников задержали после похищения ребенка депутата Полтавского областного совета.

В СБУ сообщили, что организатором этих схем было лицо, которое сейчас находится за решеткой по обвинению в умышленном убийстве с особой жестокостью. До приговора суда он находится в Киевском следственном изоляторе.

Злоумышленник разработал план, находясь в месте лишения свободы, и организовал похищение ребенка влиятельного бизнесмена и депутата Полтавского областного совета.

— Мужчина подыскал исполнителя похищения через интернет и предложил сообщнику вознаграждение в размере $100 тыс. Выкуп за дочь депутата составил $470 тыс. Указанные средства должны быть перечислены на электронный кошелек биткоинами, — сообщили в СБУ.

Исполнители похитили девочку, после чего вступили в переговоры с ее родителями. Они угрожали физическим насилием и смертью ребенка.

Несмотря на то, что похитители общались между собой и с родителями девушки исключительно через Telegram-канал или скрытую интернет-сеть DarkNet, правоохранители смогли установить и задержать их.

Им сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 189 Вымогательство и ч. 2 ст. 146 Незаконное лишение свободы или похищение человека УК Украины. Сейчас подозреваемым избраны меры пресечения. Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к этому правонарушению.