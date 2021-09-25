За півкроку до суду: Венедіктова розповіла про розслідування падіння літака Ан-26 біля Чугуєва

Розслідування падіння літака Ан-26 біля Чугуєва знаходиться на завершальній стадії.

Справу готують до передачі в суд, однак захист екс-командувача Повітряних сил ЗСУ затягує цей процес, заявляє генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

– Ще 5 травня ми надали доступ сторонам до зібраними матеріалами. Завершили ознайомлення з ними доки усі постраждалі і їх представники, четверо підозрюваних і їх захисники, один підозрюваний і його захисник знаходяться на завершальному етапі ознайомлення, – написала Венедіктова у Facebook.

Венедіктова додала, що підозрюваний, який вже звільнений з посади командувача Повітряних сил Збройних сил України, жодного разу не з’явився в Державне бюро розслідувань і не ознайомився з матеріалами досудового розслідування.

За словами генпрокурора, його адвокати екс-командувача Повітряних сил затягують розгляд клопотання слідчого про встановлення терміну для ознайомлення з матеріалами, заявляючи численні клопотання і відводи слідчому судді. Тому це клопотання не розглянута вже на протязі більш півмісяця.

– 20 вересня слідчим суддею залишено без задоволення скаргу захисника екс-командувача Повітряних сил ЗСУ на повідомлення про підозру. Тому тільки через неналежне процесуальної поведінки підозрюваного обвинувальний акт ще не направлено до суду, – зазначила вона.

Венедіктова нагадала, що підозрювані в порушенні правил польотів, підготовки до них і правил експлуатації літальних апаратів, що спричинило катастрофу і важкі наслідки, і в недбалому ставленні до служби – шість військових посадових осіб.

Це керівник польотами, які 25 вересня 2020 проходили у військовій частині А4014, заступник командира цієї частини з льотної підготовки, заступник командира частини, командир частини, начальник Харківського університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба та командувач Повітряних сил Збройних сил України.

Як зазначила Венедіктова, слідством встановлено, що ці військові посадові особи допустили неналежну підготовку та затвердження документів про умови експлуатації повітряного судна. Зліт з конвеєра був не передбачений порадником з льотної експлуатації.

На борту літака перебували особи, які взагалі не повинні там бути.

Порядок здійснення льотної підготовки курсантів порушили, а контроль за рівнем підготовки пілотів-інструкторів і навчальним процесом і дотриманням заходів безпеки здійснювали неналежним чином.

Під час кризової ситуації керівництво польотів не ухвалило достатніх адекватних заходів, щоб уникнути авіакатастрофи.

– Прокуратура робить все можливе, щоб всі причетні до системних порушень, які призвели до авіатрагедії під Харковом, відповіли перед законом, – написала Венедіктова.

Рік тому, 25 вересня 2020-го, сталася трагічна авіакатастрофа літака Повітряних сил ЗСУ Ан-26Ш під Чугуєвом Харківської області. Із 27 людей, які перебували на борту, вижив лише один.

Ан-26Ш здійснював плановий навчальний політ. У літаку перебували сім офіцерів та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил ім. І. Кожедуба. Вижив лише курсант В’ячеслав Золочевський.