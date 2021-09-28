В Черкассах семейный врач за 5 тыс. грн подделывала Covid-сертификаты

В городе Черкассы 32-летняя семейный врач занималась подделкой сертификатов о вакцинации. Женщина, которая работает в государственном медицинском учреждении, продавала один документ за 2,5-5 тыс. грн.

Помогала семейному врачу ее 48-летняя знакомая. Она занималась поиском желающих получить фальсифицированный Covid-сертификат в социальных сетях.

Документы выглядели как оригинальные сертификаты о вакцинации, однако врач умышленно допускала ошибки при внесении данных в электронные реестры. Поэтому документы не генерировались в приложении Дія. Если клиенты потеряли бумажку, им нужно было снова платить и делать новую.

— Женщина целенаправленно делала ошибки при внесении данных клиентов. В результате медицинская справка не регенерировалась в приложении Дія. Медработник выдавала бумажные Covid-сертификаты, заверенные собственной печатью. Сейчас правоохранители устанавливают лиц, воспользовавшихся услугами фигуранток, — рассказала Анна Селезнева, старший инспектор Департамента киберполиции Украины.

Во время обысков у семейного врача изъяли мокрые печати, медицинские декларации, банковские карты, мобильные телефоны и уже готовые поддельные сертификаты.

Теперь обеим фигуранткам дела грозит до шести лет лишения свободы.

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