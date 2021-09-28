У Черкасах сімейна лікарка за 5 тис. грн підробляла Covid-сертифікати

У місті Черкаси 32-річна сімейна лікарка займалася підробкою сертифікатів про вакцинацію. Жінка, яка працює у державному медичному закладі, продавала один документ за 2,5-5 тис. грн.

Допомагала сімейній лікарці її 48-річна знайома. Вона займалася пошуком охочих отримати фальсифікований Covid-сертифікат у соціальних мережах.

Документи виглядали як оригінальні сертифікати про вакцинацію, однак лікарка навмисне допускала помилки під час внесення даних до електронних реєстрів. Через це документи не генерувалися у додатку Дія. Якщо клієнти загубили папірець, їм потрібно було знову платити та робити новий.

– Жінка цілеспрямовано робила помилки під час внесення даних клієнтів. Внаслідок цього медична довідка не регенерувалася у додатку Дія. Натомість медпрацівниця видавала паперові Covid-сертифікати, завірені власною печаткою. Наразі правоохоронці встановлюють осіб, які скористалися послугами фігуранток, – розповіла Анна Селезньова, старший інспектор Департаменту кіберполіції України.

Під час обшуків у сімейної лікарки вилучили мокрі печатки, медичні декларації, банківські картки, мобільні телефони та вже готові підроблені сертифікати.

Тепер обом фігуранткам справи загрожує до шести років позбавлення волі.

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