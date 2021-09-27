В селе Виноград, что в Черкасской области, из-за пожара в уборной дошкольного учебного заведения эвакуировали 163 ребенка и 40 взрослых.

Пожар произошел в комнате площадью 5 кв. м одноэтажного здания заведения.

Для ликвидации пожара прибыли сразу два дежурных караула.

Администрация эвакуировала 157 учеников из помещения школы, шестерых воспитанников из помещений дошкольного учебного заведения и 40 работников учреждения.

Установлено, что причиной пожара стало короткое замыкание электрообогревателя.

Огнем уничтожен сам обогреватель, детские вещи и повреждена отделка стен.

Пострадавших в результате чрезвычайного происшествия нет.

В сентябре Окружной административный суд Закарпатья закрыл школу в селе Страбичево из-за массовых нарушений правил противопожарной безопасности.

Поскольку заведение не опечатали, 500 учеников и 50 учителей начали учебный год.

В ГСЧС отмечают, что 13 нарушений, которые были выявлены еще год назад, до сих пор не устранены.

Спасатели сообщают, что в школе недостаточно огнетушителей, а те, что есть, никогда не проходили техническое обслуживание.

Кроме того, не проведена огнезащита деревянных конструкций, отсутствует молниезащита, а провода между собой соединены скрутками.

Директор школы Виктория Русинко настаивает, что огнетушителей в учебном заведении достаточное количество, а в кочегарке оборудован противопожарный щит.

Родители отпускать детей в школу не боятся, потому что уверены, что здание вполне готово к учебному году, а ученикам ничего не угрожает.