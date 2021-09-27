У селі Виноград, що в Черкаській області, через пожежу у вбиральні дошкільного навчального закладу евакуювали 163 дитини та 40 дорослих.

Пожежа сталася в кімнаті площею 5 кв. м одноповерхової будівлі закладу.

Для ліквідації пожежі прибули одразу два чергові караули.

Адміністрація евакуювала 157 учнів із приміщення школи, шістьох вихованців із приміщень дошкільного навчального закладу та 40 працівників закладу.

Встановлено, що причиною пожежі стало коротке замикання електрообігрівача.

Вогнем знищено сам обігрівач, дитячі речі та пошкоджено оздоблення стін.

Постраждалих внаслідок надзвичайної події немає.

У вересні Окружний адміністративний суд Закарпаття закрив школу в селі Страбичово через масові порушення правил протипожежної безпеки.

Оскільки заклад не опечатали, 500 учнів та 50 вчителів розпочали навчальний рік.

У ДСНС зазначають, що 13 порушень, які було виявлено ще рік тому, до цього часу не усунуто.

Рятувальники повідомляють, що в школі недостатньо вогнегасників, а ті, що є, ніколи не проходили технічне обслуговування.

Крім того, не проведено вогнезахист дерев’яних конструкцій, відсутній блискавкозахист, а проводи між собою з’єднано скрутками.

Директор школи Вікторія Русинко наполягає, що вогнегасників в навчальному закладі достатня кількість, а в кочегарці обладнано протипожежний щит.

Батьки відпускати дітей до школи не бояться, бо впевнені, що будівля цілком готова до навчального року, а учням нічого не загрожує.