В Сумской области во время загрузки военной техники погиб 25-летний солдат

Несчастный случай произошел 27 сентября в воинской части (А1476) 10-й реактивной артиллерийской батареи 4-го реактивного артиллерийского дивизиона, которая дислоцируется в Сумской области.

Старшего солдата Вячеслава Квокшу зажало между двумя транспортными средствами при загрузке военной техники. Военный получил несовместимые с жизнью травмы, сообщает Кролевецкий городской совет.

Обстоятельства трагедии выясняются.

Солдату было 25 — он 1996 года рождения. Жил с родителями в селе Буйвалово. На срочную службу призван в 2017 году, а затем парень подписал контракт.

— В эту горькую минуту искренне разделяем горе семьи погибшего и вместе с вами скорбим. Пусть земля будет пухом. Вечная память герою! — горсовет высказал соболезнования семье погибшего.

В начале 2021 года на одном из общевойсковых полигонов погиб военнослужащий. Во время буксировки техники на него наехал транспортер-тягач.

Водитель тягача в условиях ограниченной видимости боевой машины не смог убедиться в отсутствии людей перед машиной и начал движение. В результате погиб солдат, уроженец Сум.