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Валентина Летяк |

На Сумщині під час завантаження військової техніки загинув 25-річний солдат

військові

Нещасний випадок стався 27 вересня у військовій частині (А1476) 10-ї реактивної артилерійської батареї 4-го реактивного артилерійського дивізіону, яка дислокується у Сумській області.

Старшого солдата В’ячеслава Квокшу затисло між двома транспортними засобами під час завантаження військової техніки. Військовий зазнав несумісних з життям травм, повідомляє Кролевецька міська рада.

Обставини трагедії з’ясовуються.

Солдату було 25 – він 1996 року народження. Жив із батьками у селі Буйвалове. На строкову службу призваний у 2017 році, а потім хлопець підписав контракт.

– У цю гірку мить щиро поділяємо горе сім’ї загиблого та разом з вами тужимо в глибокій скорботі. Хай земля буде пухом. Вічна пам’ять герою! – міськрада висловила співчуття родині загиблого.

На початку 2021 року на одному з загальновійськових полігонів загинув військовослужбовець. Під час буксирування техніки на нього наїхав транспортер-тягач.

Водій тягача в умовах обмеженої видимості бойової машини не зміг переконатися у відсутності людей перед машиною і почав рух. В результаті загинув солдат, уродженець Сум.

Фото: Dreamstime

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