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Валентина Летяк |

Смерть на полигоне: транспортер-тягач переехал военного

28 января на одном из общевойсковых полигонов погиб военнослужащий. При буксировке техники на него наехал транспортер-тягач.

військові

Об этом сообщает оперативное командование Север.

Водитель тягача в условиях ограниченной видимости боевой машины не смог убедиться в отсутствии людей перед машиной и начал движение.

В результате погиб старший солдат, сумчанин Анатолий Мельник, 1981 года рождения. Вдовой осталась его жена, с которой они служили в одной бригаде.

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Назначено служебное расследование. Предварительно установлено, что трагедия произошла из-за нарушения мер безопасности.

На Донбассе недавно умер военный из Ровенской области.

Вероятной причиной смерти может быть острая сердечная недостаточность.

Источник: Оперативне командування Північ

Фото: Dreamstime

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