Смерть на полигоне: транспортер-тягач переехал военного

28 января на одном из общевойсковых полигонов погиб военнослужащий. При буксировке техники на него наехал транспортер-тягач.
Об этом сообщает оперативное командование Север.
Водитель тягача в условиях ограниченной видимости боевой машины не смог убедиться в отсутствии людей перед машиной и начал движение.
В результате погиб старший солдат, сумчанин Анатолий Мельник, 1981 года рождения. Вдовой осталась его жена, с которой они служили в одной бригаде.
Назначено служебное расследование. Предварительно установлено, что трагедия произошла из-за нарушения мер безопасности.
На Донбассе недавно умер военный из Ровенской области.
Вероятной причиной смерти может быть острая сердечная недостаточность.
Источник: Оперативне командування Північ