В Краматорске арестовали 46-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании ребенка.

Как установили во время досудебного расследования следователи, преступление в отношении малолетнего ребенка совершено еще месяц назад, 29 августа.

В тот день подозреваемый позвонил знакомой 11-летней девочке и предложил встретиться.

Та пришла в компании сверстников – с двумя девочками и мальчиком.

Злоумышленник повел детей в лесополосу, а затем, угрожая девочке физической расправой, предложил вступить с ним в половые отношения.

Когда получил отказ, схватил ее за руку и потащил за собой, а затем, воспользовавшись ее беспомощностью, изнасиловал неестественным способом.

О преступлении друзья потерпевшей рассказали своим родителям, а те, в свою очередь, обратились в полицию.

Правоохранители расследуют уголовное производство по факту совершения действий сексуального характера в отношении человека, не достигшего 14 лет, независимо от его добровольного согласия.

За содеянное подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

Накануне Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда приговорил мужчину к 12 годам тюрьмы за преступления против половой неприкосновенности и свободы пятерых молодых девушек.

Двое из пострадавших от действий осужденного были несовершеннолетними.

Фигурант дела подстерегал жертв в подъездах домов, где и совершал в отношении них действия сексуального характера.

Источник: Донецкая прокуратура