У Краматорську заарештували 46-річного чоловіка за підозрою в зґвалтуванні дитини.

Як встановили під час досудового розслідування слідчі, злочин щодо малолітньої дитини вчинено ще місяць тому, 29 серпня.

Того дня підозрюваний зателефонував знайомій 11-річній дівчинці та запропонував зустрітись.

Та прийшла в компанії однолітків – із двома дівчатами та хлопцем.

Зловмисник повів дітей у лісосмугу, а потім, погрожуючи дівчинці фізичною розправою, запропонував вступити з ним у статеві відносини.

Коли отримав відмову, схопив її за руку й потягнув за собою, а потім, скориставшись її безпорадністю, зґвалтував неприродним способом.

Про злочин друзі потерпілої розповіли своїм батькам, а ті, в свою чергу, звернулись до поліції.

Правоохоронці розслідують кримінальне провадження за фактом вчинення дій сексуального характеру щодо особи, яка не досягла 14 років, незалежно від її добровільної згоди.

За скоєне підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Напередодні Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду засудив чоловіка до 12 років тюрми за злочини проти статевої недоторканості та свободи п’ятьох молодих дівчат.

Двоє із постраждалих від дій засудженого були неповнолітніми.

Фігурант справи підстерігав жертв у під’їздах будинків, де й вчиняв щодо них дії сексуального характеру.

Джерело: Донецька прокуратура