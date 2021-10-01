В Херсонской области фермер заказал убийство конкурента, но киллер сдал его СБУ

Сотрудники внутренней безопасности СБУ предотвратили заказное убийство местного фермера в Херсонской области. Во время спецоперации они задержали организатора, который пообещал за ликвидацию человека $40 тыс.

Заказчиком и организатором убийства оказался другой местный фермер. Он хотел устранить конкурента, который занимается выращиванием сельскохозяйственных культур, чтобы усилить его собственные позиции в регионе.

Исполнитель заказного убийства сообщил о намерении заказчика Службе безопасности Украины. Правоохранители задержали организатора во время передачи последнего транша “вознаграждения”.

Мужчине объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 (Покушение на преступление), п. п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Злоумышленнику грозит от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией всего имущества.