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Факты / Происшествия
Марія Степанюк |

В Херсонской области фермер заказал убийство конкурента, но киллер сдал его СБУ

фермер замовив фермера

Сотрудники внутренней безопасности СБУ предотвратили заказное убийство местного фермера в Херсонской области. Во время спецоперации они задержали организатора, который пообещал за ликвидацию человека $40 тыс.

Заказчиком и организатором убийства оказался другой местный фермер. Он хотел устранить конкурента, который занимается выращиванием сельскохозяйственных культур, чтобы усилить его собственные позиции в регионе.

Исполнитель заказного убийства сообщил о намерении заказчика Службе безопасности Украины. Правоохранители задержали организатора во время передачи последнего транша “вознаграждения”.

Мужчине объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 (Покушение на преступление), п. п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

фермер замовив фермера

Фото: СБУ

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Злоумышленнику грозит от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией всего имущества.

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Источник: СБУ

Фото: СБУ

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