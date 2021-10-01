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Марія Степанюк |

На Херсонщині фермер замовив вбивство конкурента, але кілер здав його СБУ

фермер замовив фермера

Співробітники внутрішньої безпеки СБУ запобігли замовному вбивству місцевого фермера на Херсонщині. Під час спецоперації вони затримали організатора, який пообіцяв за ліквідацію людини $40 тис.

Замовником та організатором вбивства виявився інший місцевий фермер. Він хотів усунути конкурента, який займається вирощуванням сільськогосподарських культур, що мало посилити його власні позиції в регіоні.

Виконавець замовного вбивства повідомив про намір замовника Службу безпеки України. Правоохоронці затримали організатора під час передачі останнього траншу “винагороди”.

Чоловікові оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 (Замах на злочин), п. п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

фермер замовив фермера

Фото: СБУ

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Зловмиснику загрожує від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією усього майна.

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Джерело: СБУ

Фото: СБУ

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