Киевская прокуратура сообщила о подозрении 74-летнему мужчине в совершении развратных действий в отношении 8-летней девочки (ч. 2 ст. 156 УК Украины).

Известно, что в августе 2021 года мужчина пригласил к себе домой 8-летнюю девочку, которая проживала по соседству, чтобы помочь обработать рану на ее колене.

— Войдя в доверие, он сказал ей сесть ему на колени, после чего с целью удовлетворения собственных половых потребностей начал касаться малолетней девочки и совершил в отношении нее развратные действия, — говорится в сообщении Киевской городской прокуратуры.

Досудебное расследование продолжается. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

За совершение развратных действий подозреваемому может грозить до восьми лет лишения свободы.

В прокуратуре напомнили, что согласно ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

Фото: Киевская городская прокуратура