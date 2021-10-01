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Марія Степанюк |

Пенсионер-развратник пытался изнасиловать 8-летнюю девочку в Киеве

старий педофіл на дитячому майданчику

Киевская прокуратура сообщила о подозрении 74-летнему мужчине в совершении развратных действий в отношении 8-летней девочки (ч. 2 ст. 156 УК Украины).

Известно, что в августе 2021 года мужчина пригласил к себе домой 8-летнюю девочку, которая проживала по соседству, чтобы помочь обработать рану на ее колене.

— Войдя в доверие, он сказал ей сесть ему на колени, после чего с целью удовлетворения собственных половых потребностей начал касаться малолетней девочки и совершил в отношении нее развратные действия, — говорится в сообщении Киевской городской прокуратуры.

Досудебное расследование продолжается. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

За совершение развратных действий подозреваемому может грозить до восьми лет лишения свободы.

В прокуратуре напомнили, что согласно ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

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Фото: Киевская городская прокуратура

Фото: Depositphotos

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