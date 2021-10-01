Київська прокуратура повідомила про підозру 74-річному чоловіку у вчиненні розпусних дій щодо 8-річної дівчинки (ч. 2 ст. 156 КК України).

Відомо, що у серпні 2021 року чоловік запросив до себе додому 8-річну дівчинку, яка проживала по сусідству, щоб допомогти обробити рану на її коліні.

— Увійшовши в довіру, він сказав їй сісти йому на коліна, після чого з метою задоволення власних статевих потреб почав торкатись малолітньої дівчинки та вчинив щодо неї розпусні дії, – йдеться у повідомленні Київської міської прокуратури.

Досудове розслідування триває. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

За вчинення розпусних дій підозрюваному може загрожувати до восьми років позбавлення волі.

У прокуратурі нагадали, що відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Фото: Київська міська прокуратура