Пожежа в Дніпропетровській області – подробиці пожежі в будинку (ФОТО)

У Дніпропетровській області в ніч на 1 жовтня загорівся житловий будинок. Внаслідок пожежі загинула одна жінка – власниця приміщення.

За даними рятувальної служби, інцидент стався близько 01.34 у селищі Обухівка на вулиці Гагаріна. Пожежу змогли повністю ліквідувати о 03:25.

Загорівся одноповерховий житловий будинок. За викликом на місце події одразу виїхали чергові відділення 3-ї та 18-ї пожежно-рятувальної частини ДСНС.

Рятувальники з’ясували, що пожежа виникла всередині кімнати одноповерхового житлового будинку, розташованого на території приватного домоволодіння.

Таким чином вогонь охопив внутрішні приміщення оселі та розповсюдився на дерев’яне перекриття даху.

Водночас власницю будинку евакуювали з палаючого будинку ще до приїзду пожежників. Допомогли 69-річні жінці очевидці події.

Під Дніпром вночі загорівся житловий будинок: власниця загинула на місці / 4 фотографии

Та, на жаль, постраждала пенсіонерка померла в автомобілі екстреної медичної допомоги, саме під час проведення реанімаційних заходів.

Внаслідок пожежі у будинку повністю знищено дах та речі домашнього вжитку. Окрім того, пошкоджено зовнішню та внутрішню покрівлю стін будинку.

За даними ДСНС, загальна площа пожежі склала 50 м. кв.

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