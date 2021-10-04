В Одессе отчим насиловал 7-летнюю падчерицу, пока мама была на работе (ФОТО, ВИДЕО)

В понедельник, 4 октября, в Одессе задержали 36-летнего мужчину, которого подозревают в изнасиловании падчерицы, которой семь лет.

По данным правоохранителей, отчим насиловал не своего дочь в то время, когда ее мать находилась на работе.

Насиловал падчерицу, пока мама была на работе: в Одессе мужчина предстанет перед судом / 4 фотографии

О насилии девочка рассказала своей бабушке, которая в свою очередь обратилась в полицию.

Сейчас полицейские задержали злоумышленника и провели ряд экспертиз, доказывающих его причастность к сексуальному насилию.

Нападающему уже объявили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Злоумышленнику грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

Читайте: