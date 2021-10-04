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Анастасія Рогожінська |

Матір була вдома: на Закарпатті вітчим до смерті побив 10-річну падчірку

Матір була вдома: на Закарпатті вітчим до смерті побив 10-річну падчірку

У Закарпатській області вітчим жорстоко вбив 10-річну падчірку. Матір дівчинки у той момент була вдома, але вона не врятувала дитину.

Інцидент стався 3 жовтня у селі Паладь-Комарівці Ужгородського району.

За даними правоохоронців, 34-річний чоловік був того дня п’яним. Однієї митті він почав бити нерідну доньку до смерті.

Дівчинка від отриманих травм померла одразу на місці. Вітчим знайшов її вранці наступного дня на ліжку мертвою. Він вже зізнався поліцейським у скоєнному.

Окрім того, правоохоронці з’ясували, що на момент скоєння злочину вдома перебувала ще рідна матір дитини.

Однак жінка не вжила жодних дій і просто залишила дівчинку, яка перебувала в небезпечному для життя стані, без допомоги і не викликала швидку.

Наразі підозрюваного у злочині затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Також відкрито за цим фактом кримінальні провадження за статтями про вбивство малолітньої дитини та про залишення в небезпеці, що спричинило смерть особи.

Саме в рамках останнього провадження буде надана правова оцінка діям матері.

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Джерело: Нацполіція

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