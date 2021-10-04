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Анастасія Рогожінська |

Ґвалтував падчерку, поки мама була на роботі: в Одесі чоловік постане перед судом

Ґвалтував падчерку, поки мама була на роботі: в Одесі чоловік постане перед судом

У понеділок 4 жовтня, в Одесі затримали 36-річного чоловіка, якого підозрюють у ґвалтуванні падчерки, якій сім років.

За даними правоохоронців, вітчим ґвалтував не свою доньку у той час, коли її матір перебувала на роботі.

В Одесі вітчим ґвалтував 7-річну падчерку, поки мама була на роботі (ФОТО,ВІДЕО)
В Одесі вітчим ґвалтував 7-річну падчерку, поки мама була на роботі (ФОТО,ВІДЕО)
В Одесі вітчим ґвалтував 7-річну падчерку, поки мама була на роботі (ФОТО,ВІДЕО)
В Одесі вітчим ґвалтував 7-річну падчерку, поки мама була на роботі (ФОТО,ВІДЕО)
В Одесі вітчим ґвалтував 7-річну падчерку, поки мама була на роботі (ФОТО,ВІДЕО)
В Одесі вітчим ґвалтував 7-річну падчерку, поки мама була на роботі (ФОТО,ВІДЕО)
В Одесі вітчим ґвалтував 7-річну падчерку, поки мама була на роботі (ФОТО,ВІДЕО)
В Одесі вітчим ґвалтував 7-річну падчерку, поки мама була на роботі (ФОТО,ВІДЕО)
Ґвалтував падчерку, поки мама була на роботі: в Одесі чоловік постане перед судом / 4 фотографии

Про насильство дівчинка розповіла своїй бабусі, яка у свою чергу звернулась до поліції.

Наразі поліцейські затримали зловмисника та провели низку експертиз, які доводять його причетність до сексуального насильства.

Нападнику вже оголосили підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Зловмиснику загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі.

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Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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