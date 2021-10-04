В Закарпатской области отчим жестоко убил 10-летнюю падчерицу. Мать девочки в тот момент была дома, но она не спасла ребенка.

Инцидент произошел 3 октября в селе Паладь-Комаровцы Ужгородского района.

По данным правоохранителей, 34-летний мужчина в тот день был пьяным. В один миг он начал бить неродную дочь до смерти.

Девочка от полученных травм умерла сразу на месте. Отчим нашел ее утром на следующий день на кровати мертвой. Он уже признался полицейским в совершенном.

Кроме того, правоохранители выяснили, что на момент совершения преступления дома находилась еще родная мать ребенка.

Однако женщина не приняла никаких действий и просто оставила девочку, которая находилась в опасном для жизни состоянии, без помощи и не вызвала скорую.

Подозреваемого в преступлении задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Также открыто по этому факту уголовные производства по статьям об убийстве малолетнего ребенка и об оставлении в опасности, что повлекло смерть человека.

Именно в рамках последнего производства будет дана правовая оценка действиям матери.

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