В Черкасской области мужчина из-за ярости убил родного сына, которому было всего четыре месяца. Сейчас суд уже вынес приговор отцу, который все-таки признал вину.

По данным правоохранителей, 9 января 2021 года мужчина взял ребенка на руки, чтобы успокоить его, ведь тот сильно плакал. Однако мальчик не переставал кричать.

Мужчина, разозлившись, бросил младенца на кровать. Но ребенок при падении сильно ударилсь головой об бильце.

В результате удара ребенок получил черепно-мозговую травму и кровоизлияние в мозг. Мальчика спасали и родители, и медицинские работники, однако, к сожалению, безрезультатно.

Позже следствие установило, что мужчина жил вместе с женой и четырехмесячным сыном в селе Летичевка Уманского района. Отец не любил малыша, так как предполагал, что он якобы ему не родной.

Мужчину задержали и признали виновным в совершении преступления по статье об убийстве по неосторожности.

Суд в поселке Маньковка рассматривал соответствующее дело в закрытом режиме. Мужчина во время заседания признал свою вину и раскаялся.

В то же время судья учел то, что обвиняемый способствовал раскрытию преступления и пытался реанимировать малыша после удара.

Поэтому мужчине назначили наказание в виде трех лет лишения свободы.

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