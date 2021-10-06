Утром 6 октября в Днепре мужчина застрелился посреди улицы. Накануне он позвонил в полицию и сообщил о своих планах.

Инцидент произошел в среду около 5.00 на улице Гладкова в Шевченковском районе города.

Так, 69-летний мужчина сначала позвонил в полицию и сообщил, что хочет покончить с собой.

Он говорил, что якобы устал от жизни, а самоубийство планирует совершить на улице, чтобы не забрызгать кровью стены дома.

Полицейские после этого шокирующего звонка сразу отправились на место происшествия. Однако, приехав, они обнаружили мужчину уже мертвым.

Мужчина выстрелил себе в живот, от чего умер. Патрульные увидели, что у него было огнестрельное ранение, а рядом лежали ружье и телефон.

В то же время жена погибшего призналась, что у мужчины давно были мысли о самоубийстве.

По факту смерти 69-летнего мужчины правоохранители открыли уголовное производство по статье о самоубийстве.

Отметим, если вы или ваши близкие находитесь в депрессивном состоянии — стоит обратиться за помощью к своему семейному врачу или терапевту. При необходимости врач направит вас к узкопрофильному специалисту.

Чтобы предотвратить возникновение депрессии Министерство здоровья Украины рекомендует избегать изоляции, заниматься любимыми делами, выполнять физические упражнения, соблюдать привычный режим питания и сна и поддерживать контакты с семьей и друзьями.

Источник: Информатор