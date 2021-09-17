У Харкові у вбиральні ресторану застрелився чоловік. Перед самогубством він залишив передсмертну записку за місцем проживання, де попросив вибачення за скоєне.

Інцидент трапився на проспекті Незалежності, повідомлення надійшло на лінію 102 о 14.18.

Правоохоронці з’ясували, що загиблим попередньо виявився місцевий ресторатор 1965 року народження. У ресторані він здійснив постріл собі у голову з помпової рушниці.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що у Харкові застрелився Олег Привалов – власник ресторану. Подейкують, що у квітні у нього був конфлікт з власницею будівлі, де розміщений ще один його заклад Bono. Жінка нібито відмовлялася продовжувати співпрацю через борги, однак сам Олег Привалов заперечував наявність заборгованості.

На особистих сторінках Привалова вказано, що він вдовець та багатодітний батько.

Поліція особу загиблого не розголошує. Наразі правоохоронці проводять слідчі дії, збирають докази та опитують очевидців події. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ (вбивство).

Вистрілив у голову: у Харкові у ресторані здійснив самогубство чоловік / 4 фотографии

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