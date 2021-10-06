Вранці 6 жовтня у Дніпрі чоловік застрелився посеред вулиці. Напередодні він зателефонував у поліцію та повідомив про свої плани.

Інцидент стався у середу близько 5.00 на вулиці Гладкова в Шевченківському районі міста.

Так, 69-річний чоловік спочатку зателефонував до правоохоронців та повідомив, що хоче накласти на себе руки.

Він казав, що нібито втомився від життя, а самогубство планує скоїти на вулиці, щоб не забризкати кров’ю стіни вдома.

Поліцейські після цього шокуючого дзвінка одразу вирушили на місце події. Однак, приїхавши, вони виявили чоловіка вже мертвим.

Чоловік вистрілив собі у живіт, від чого помер. Патрульні побачили, що у нього було вогнепальне поранення, а поруч лежала рушниця та телефон.

Водночас дружина загиблого зізналась, що у чоловіка давно були думки про самогубству.

За фактом смерті 69-річного чоловіка правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про самогубство.

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Відзначимо, якщо ви або ж ваші близькі перебуваєте у депресивному стані – варто звернутись по допомогу до свого сімейного лікаря або терапевта. За необхідності, лікар направить вас до вузькопрофільного спеціаліста.

Щоб запобігти виникненню депресії Міністерство здоров’я України рекомендує уникати ізоляції, займатись улюбленими справами, виконувати фізичні вправи, дотримуватись звичного режиму харчування і сну та підтримувати контакти з сім’єю та друзями.

Джерело: Інформатор