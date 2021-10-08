В Черкассах на перекрестке улиц Пастеровской и Чайковского около 16.00 не разминулись BMW и Honda.
Диспетчеру скорой сообщили о нескольких пострадавших, а также о том, что в одном из автомобилей находится младенец.
Из-за этого к месту происшествия выехало сразу две бригады медиков.
В ДТП травмировались три человека. К счастью, полуторамесячный ребенок остался невредимым.
В Третью Черкасскую городскую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибом мягких тканей лобной области головы госпитализировали 23-летнего водителя BMW.
Туда же с ушибом голени попала и его 18-летняя пассажирка.
В больнице находится и 34-летний водитель авто Honda.
У него врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб шейного отдела позвоночника.
В польском городе Катовице с промежутком в несколько часов произошли две аварии с участием украинцев.
Первое ДТП, которое произошло вечером 6 октября, унесло жизни двух граждан Украины, которым было 21 и 22 года.
Вторая авария случилась в одном из тоннелей города Катовице. 43-летний водитель грузовика врезался в защитный экран вдоль дороги.
Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.
Местная полиция изучает детали аварий с участием украинцев. Среди возможных версий ДТП – превышение скорости.
Источник: Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасского облсовета
Фото: Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасского облсовета