В Черкассах на перекрестке улиц Пастеровской и Чайковского около 16.00 не разминулись BMW и Honda.

Диспетчеру скорой сообщили о нескольких пострадавших, а также о том, что в одном из автомобилей находится младенец.

Из-за этого к месту происшествия выехало сразу две бригады медиков.

В ДТП травмировались три человека. К счастью, полуторамесячный ребенок остался невредимым.

В Третью Черкасскую городскую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибом мягких тканей лобной области головы госпитализировали 23-летнего водителя BMW.

Туда же с ушибом голени попала и его 18-летняя пассажирка.

В Черкассах столкнулись две машины. Среди пассажиров был младенец / 3 фотографии

В больнице находится и 34-летний водитель авто Honda.

У него врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб шейного отдела позвоночника.

В польском городе Катовице с промежутком в несколько часов произошли две аварии с участием украинцев.

Первое ДТП, которое произошло вечером 6 октября, унесло жизни двух граждан Украины, которым было 21 и 22 года.

Вторая авария случилась в одном из тоннелей города Катовице. 43-летний водитель грузовика врезался в защитный экран вдоль дороги.

Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.

Местная полиция изучает детали аварий с участием украинцев. Среди возможных версий ДТП – превышение скорости.

Источник: Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасского облсовета

Фото: Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасского облсовета