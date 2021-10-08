ДТП у Черкасах

У Черкасах на перехресті вулиць Пастерівської та Чайковського близько 16.00 не розминулись BMW та Honda.

Диспетчеру швидкої повідомили про кількох постраждалих, а також те, що в одній із автівок перебуває немовля.

Через це до місця події виїхало відразу дві бригади медиків.

У ДТП травмувалися троє людей. На щастя, півторамісячна дитина залишилася неушкодженою.

До Третьої Черкаської міської лікарні із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку та забоєм м’яких тканин лобної ділянки голови госпіталізували 23-річного водія BMW.

Туди ж із забоєм гомілки потрапила і його 18-річна пасажирка.

У Черкасах зіштовхнулись дві автівки. Серед пасажирів було немовля / 3 фотографии

У лікарні перебуває і 34-річний водій авто Honda.

У нього лікарі діагностували закриту черепно-мозкову травму та забій шийного відділу хребта.

У польському місті Катовіце з проміжком у кілька годин сталися дві аварії за участі українців.

Перша ДТП, яка сталася увечері 6 жовтня, забрала життя двох громадян України, яким було 21 та 22 роки.

Друга аварія сталась в одному з тунелів міста Катовіце. 43-річний водій вантажівки врізався в захисний екран вздовж дороги.

Нині він перебуває в лікарні у важкому стані.

Місцева поліція вивчає деталі аварій за участі українців. Серед можливих версій ДТП – перевищення швидкості.

Джерело: Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської облради

Фото: Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської облради