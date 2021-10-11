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Факты / Происшествия
Анастасія Рогожінська |

Спасла школьный психолог: под Житомиром мужчина в течение года насиловал 12-летнюю дочь

Спасла школьный психолог: под Житомиром мужчина в течение года насиловал 12-летнюю дочь

В Житомирской области 44-летний мужчина в течение года насиловали несовершеннолетнюю дочь. Сейчас отца-злоумышленника задержали.

Также мужчину уже взяли под стражу без права внесения залога.

По данным следствия, отец систематически совершал действия сексуального характера в отношении 12-летней дочери.

Правоохранители рассказали, что на подавленное эмоциональное состояние ребенка обратила внимание психолог со школы, где училась девочка.

Во время диалога с психологом школьница рассказала о совершении над ней сексуального насилия со стороны отца.

Служба по делам детей изъяла из семьи пострадавшую девочку, а также ее младшую сестру. Временно дети будут находиться в детском учреждении под опекой специалистов.

В то же время отцу инкриминируют совершение преступления по статье о изнасиловании. Ему грозит от 10 до 15 лет лишение свободы.

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Источник: Прокуратура Житомирской области

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