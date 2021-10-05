П’ять років ґвалтував падчерку: у Києві взяли під варту чоловіка

У Києві взяли під варту чоловіка, який протягом п’яти років розбещував та ґвалтував неповнолітню доньку співмешканки.

Слідством встановлено, що 37-річний громадянин з 2016 до 2021 року розбещував та систематично вступав у статевий акт з 14-річною дівчинкою, з матір’ю якої він проживав.

Правоохоронці відкрили два провадження проти чоловіка:

ч. 4 ст. 152 ККУ (зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди);

та ч. 2 ст. 156 ККУ (вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи, вчинене особою, на яку покладено обов’язки щодо виховання та піклування).

За клопотання прокурора підозрюваному обрали запобіжний захід. Тепер йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

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