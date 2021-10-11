У Житомирській області 44-річний чоловік протягом року ґвалтував неповнолітню доньку. Наразі батька-зловмисника затримали.
Також чоловіка вже взяли під варту без права внесення застави.
За даними слідства, батько систематично рік вчиняв дії сексуального характеру щодо 12-річної доньки.
Правоохоронці розповіли, що на пригнічений емоційний стан дитини звернула увагу психолог зі школи, де навчалася дівчинка.
Під час діалогу с психологом школярка розповіла про вчинення над нею сексуального насильства з боку батька.
Служба у справах дітей вилучила з сім’ї постраждалу дівчинку, а також її молодшу сестру. Тимчасово діти перебуватимуть у дитячій установі під опікою спеціалістів.
Водночас батьку інкримінують скоєння злочину за статтею про зґвалтування. Йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі.
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Джерело: Прокуратура Житомирської області