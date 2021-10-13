В Киеве произошел пожар в квартире одной из многоэтажек из-за стиральной машины. Во время тушения спасатели обнаружили тело 80-летнего мужчины.

Пожар в Киеве возник во вторник, 12 октябре, около 22.45 на проспекте Науки в Голосеевском районе города.

По информации спасателей, возгорание произошло в квартире на третьем этаже девятиэтажного дома.

Как предварительно установили сотрудники ГСЧС, огонь вспыхнул в стиральной машине. В результате чего пламя за считанные минуты охватило ванную комнату, а затем — коридор квартиры.

Кроме того, во время тушения пожара спасатели обнаружили труп 80-летнего мужчины.

Погибший находился в лежачем положении по направлению к выходу из квартиры.

На месте пожара работало четыре единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 15 человек личного состава подразделений Главного управления.

Читайте: В Гидропарке произошел пожар на лодочной станции: погиб человек

Возгорание удалось полностью ликвидировать в 23.12. Правоохранители выясняют причину пожара и обстоятельства смерти мужчины.

Также 12 октября в центре Киева вспыхнул пожар — горела крыша жилого дома. Возгорание возникло по адресу Костельная, 2В.

По данным СМИ, пожар возник именно в том доме, на крыше которого в 2017-м пытался скрыться от правоохранителей экс-президент Грузии Саакашвили.