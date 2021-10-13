У Польщі районна прокуратура міста Стараховіце, Стараховицького повіту, розглядає кілька версій смерті 51-річної громадянки України у хостелі.
За словами заступника районного прокурора у Страховіце Кшиштофа Груднєвського, прокуратура наразі очікує на результати розтину тіла українки. Тоді визначатимуть, що діяти далі.
— Ми розглядаємо різні версії. Зараз ми ще не знаємо, чи до смерті причетні інші особи, оскільки така ймовірність усе ще є, – зауважив прокурор.
Груднєвський уточнив, що наразі робочими версіями є:
- смерть із природних причин;
- побиття, внаслідок якого наступила смерть;
- цілеспрямоване вбивство.
Водночас, найбільш ймовірною він вважає першу, адже на тілі жінки не знайшли явних ознак, що вказували б на насильницьку смерть.
Прокурор вважає справу доволі “заплутаною” через відсутність конкретного свідка, котрий міг би розповісти, чим жінка займалася напередодні трагедії. Тому треба допитувати багато людей.
— Ми перевіряємо, де працювала жінка. Одні стверджують, що вона донедавна працювала, інші кажуть, що вона взагалі ніде не працювала. Відомо, лише, що вона оплатила проживання в хостелі до кінця місяця, – повідомив Груднєвський.
Повну документацію щодо причин смерті 51-річної жінки мають підготувати до кінця тижня. Наразі прокуратура встановлює контакт із родиною померлої та вирішує, як та коли тіло передати похоронному агентству для перевезення в Україну.
12 жовтня стало відомо, що в одному з хостелів у Польщі померла 51-річна українка. Її тіло направили на розтин.