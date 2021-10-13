Вбив дружину коброю: в Індії чоловіка засудили до подвійного довічного ув’язнення

В Індії чоловіка засудили до подвійного довічного ув’язнення за вбивство дружину укусом кобри.

Чоловіка на ім’я Сурадж Кумар заарештували у 2020 році після того, як його 25-річна дружина Утра була знайдена мертвою у власному будинку.

Поліція розпочала розслідування ймовірного вбивства Утри за позовом її родини, які заявляли, що чоловік таким чином хотів отримати придане.

Суд визнав його винним у тому, що він кинув на ліжко кобру, поки жінка спала.

Батьки Утри почали підозрювати чоловіка ще за кілька тижнів до смерті Утри, адже жінку раніше вже кусала отруйна змія Дабойя Рассела з родини гадюкових, але вона змогла одужати.

Поліція повідомила, що за обома випадками укус змії стояв її чоловік Сурадж. Правоохоронці також заарештували чоловіка, котрий допоміг Сураджу дістати рептилій. Пізніше він допоміг поліції зібрати докази.

За даними індійського юридичного сайту LiveLaw, поліцейські обвинувачення налічують 1 тис. сторінок і детально описують змову, що була спланована та реалізована Сураджем.

Обвинувачення стверджувало, що це був “найрідкісніший із рідкісних випадків”, а також вимагали смертної кари для чоловіка.

Суддя погодився, що це рідкісний випадок, і засудив Сураджа до подвійного довічного ув’язнення, а також зобов’язав його сплатити штраф у розмірі 500 тис. рупій ($6 635).