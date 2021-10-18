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Марія Степанюк |

У Польщі затримали українця, який намагався перевезти 27 нелегалів із Іраку

На кордоні затримали мігрантів

Громадянин України намагався незаконно перевезти громадян Іраку до Польщі. Його затримали польські прикордонники на кордоні із Білоруссю. Про це повідомили у прикордонній службі Польщі.

Інцидент стався 17 жовтня у районі населеного пункту Радзівіллов. Громадянин України хотів перевезти нелегалів у вантажному автомобілі.

— Громадянин України на вантажному автомобілі, що належить популярній кур’єрській компанії, перевозив 27 нелегальних мігрантів із Іраку, – йдеться у повідомленні.

Ситуація на польсько-білоруському кордоні залишається напруженою через наплив мігрантів. У Польщі звинувачують режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка у методах тиску таким чином на Євросоюз.

У жовтні польський уряд затвердив виділення коштів для спорудження стіни за $404 млн вздовж кордону із Білоруссю, щоб стримати потік мігрантів.

Із січня до вересня 2021 року прикордонна служба Польщі запобігла 9 287 спробам перетину кордону з Білорусі в Польщу, і з них 8 тис. були зафіксовані лише за два останні місяці.

Джерело: Straż Graniczna

Фото: Straż Graniczna

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