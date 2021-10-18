Громадянин України намагався незаконно перевезти громадян Іраку до Польщі. Його затримали польські прикордонники на кордоні із Білоруссю. Про це повідомили у прикордонній службі Польщі.

Інцидент стався 17 жовтня у районі населеного пункту Радзівіллов. Громадянин України хотів перевезти нелегалів у вантажному автомобілі.

— Громадянин України на вантажному автомобілі, що належить популярній кур’єрській компанії, перевозив 27 нелегальних мігрантів із Іраку, – йдеться у повідомленні.

Dziś tj.17.10 funkcjonariusze z Placówki SG w Mielniku zatrzymali w ok.m. Radziwiłłów obywatela Ukrainy, który samochodem dostawczym należącym do popularnej firmy kurierskiej przewoził 27 nielegalnych imigrantów z Iraku. #zgranicy #PodlaskiOSG pic.twitter.com/3ERw2NJ7nq — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) October 17, 2021

Ситуація на польсько-білоруському кордоні залишається напруженою через наплив мігрантів. У Польщі звинувачують режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка у методах тиску таким чином на Євросоюз.

У жовтні польський уряд затвердив виділення коштів для спорудження стіни за $404 млн вздовж кордону із Білоруссю, щоб стримати потік мігрантів.

Із січня до вересня 2021 року прикордонна служба Польщі запобігла 9 287 спробам перетину кордону з Білорусі в Польщу, і з них 8 тис. були зафіксовані лише за два останні місяці.

Джерело: Straż Graniczna

Фото: Straż Graniczna