Пожар в Киеве: подробности пожара в Дарницком районе

В Дарницком районе Киева произошел пожар в пятиэтажном жилом доме. Огонь вспыхнул в одной из квартир на третьем этаже.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пламя из двухкомнатной квартиры распространилось на общий коридор в доме по адресу улица Харченко, 21.

Поэтому появилась угроза для здоровья и жизни местных жителей. Огнеборцы эвакуировали двух детей с пятого этажа с помощью автолестницы и еще семь человек со всего дома, среди которых была мать с малышом.

Во время ликвидации пожара спасатели в общем коридоре на третьем этаже нашли мужчину без сознания. Его вынесли на свежий воздух и передали медикам скорой помощи, однако бригаде не удалось его спасти.

По словам жены погибшего мужчины, он узнал о пожаре и побежал в квартиру, чтобы спасти своих детей. Малыши находились в это время в квартире на пятом этаже. Однако гражданин так и не добрался до жилья.

Огонь удалось локализовать через час после возгорания на площади около 60 кв. м, а ликвидировать — через 24 минуты.

Всего привлекли 15 работников ГСЧС, четыре единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники. Сейчас правоохранители выясняют возможные причины возникновения пожара.