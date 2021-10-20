Пожар в Киеве: подробности пожара в Дарницком районе

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Юлія Захарченко |

Узнал о пожаре и побежал спасать детей: в Киеве во время пожара погиб мужчина

Узнал о пожаре и побежал спасать детей: в Киеве во время пожара погиб мужчина

В Дарницком районе Киева произошел пожар в пятиэтажном жилом доме. Огонь вспыхнул в одной из квартир на третьем этаже.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пламя из двухкомнатной квартиры распространилось на общий коридор в доме по адресу улица Харченко, 21.

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Поэтому появилась угроза для здоровья и жизни местных жителей. Огнеборцы эвакуировали двух детей с пятого этажа с помощью автолестницы и еще семь человек со всего дома, среди которых была мать с малышом.

Во время ликвидации пожара спасатели в общем коридоре на третьем этаже нашли мужчину без сознания. Его вынесли на свежий воздух и передали медикам скорой помощи, однако бригаде не удалось его спасти.

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По словам жены погибшего мужчины, он узнал о пожаре и побежал в квартиру, чтобы спасти своих детей. Малыши находились в это время в квартире на пятом этаже. Однако гражданин так и не добрался до жилья.

Огонь удалось локализовать через час после возгорания на площади около 60 кв. м, а ликвидировать — через 24 минуты.

Всего привлекли 15 работников ГСЧС, четыре единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники. Сейчас правоохранители выясняют возможные причины возникновения пожара.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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