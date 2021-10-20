Вранці 20 жовтня окупанти поранили українського військового на Донбасі. Інцидент стався поблизу села Березове Мар’їнського району Донецької області.

Бойовики здійснили обстріл позицій українських захисників зі стрілецької зброї. Пораненому військовому надали першу медичну допомогу та доправили до лікарні. Наразі стан його здоров’я – задовільний.

Станом на 7.00 20 жовтня в районі проведення Операції об’єднаних сил (ООС) зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Протягом попередньої доби, 19 жовтня, ворог вісім разів відкривав вогонь у бік позицій ЗСУ, зокрема чотири рази – зі зброї, забороненої мінськими домовленостями.

Поблизу Авдіївки збройні формування використовували автоматичні станкові гранатомети. Поблизу Зайцевого ворог стріляв зі стрілецької зброї та ручних протитанкових гранатометів.

Біля сіл Лопаскине Луганської області та Гранітне Донецької області позиції ЗСУ атакували з мінометів калібру 120 мм. Біля Катеринівки, що на Луганщині, – з гранатометів різних систем, стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів.

Неподалік Водяного російські найманці стріляли з мінометів калібру 82 мм, а біля населеного пункту Верхньоторецьке перейшли на автоматичні та станкові протитанкові гранатомети.

Українські захисники відповідали на обстріли окупантів, застосовуючи дозволену мінськими домовленостями зброю.

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