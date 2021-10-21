У Святогірську Донецької області кандидату в депутати міської ради оголосили підозру у вимаганні та одержанні $1,5 тис. хабара.

Затримали підозрюваного під час передачі другої частини суми – 35 тис. грн.

Гроші кандидат вимагав від представника однієї з політичних партій.

Як з’ясувалося, фігурант, обіймаючи посаду члена Святогірської міської територіальної виборчої комісії, під час перевірки документів для реєстрації у виборах помітив, що ця політсила внесла за кандидатів меншу суму застави, ніж було потрібно.

Після цього підозрюваний почав вимагати від представника партії $1,5 тис., за які обіцяв не скасовувати реєстрацію.

Правопорушнику мають обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Нацполіції Донецькій області за оперативного супроводу СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Вимагав гроші від партії: у Донецькій області на хабарі затримали кандидата в депутати / 2 фотографии

Місяць тому у Вінницькій області затримали голову районного суду. Чоловік обіцяв за 120 тис. грн прискорити розгляд цивільної справи та ухвалити рішення на користь особи.

Посадовцеві оголосили підозру за фактом одержання неправомірної вигоди.

Йому загрожує до десяти років позбавлення волі із конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Фото: Донецька обласна прокуратура