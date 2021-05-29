Украинскую альпинистку из Одессы Яну Кривошею, которую почти в течение месяца искали в горах Анталии, нашли мертвой.

Тело 42-летней женщины обнаружили неподалеку вершины горы Геиксивриси. Специалисты предполагают, что она могла погибнуть в результате падения со скалы.

Яну Кривошею искали разные команды украинских и местных спасателей в течение почти четырех недель, однако ее обнаружили только 28 мая после съемки с воздуха.

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Тело женщины доставили в Институт судебной медицины, чтобы провести экспертизу и установить причину смерти украинской альпинистки.

Исчезла альпинистка из Одессы

В Турции исчезла украинская альпинистка из Одессы Яна Кривошея, она перестала выходить на связь со 2 мая. Поиски пропавшей женщины начал ее брат Вячеслав Кривошея.

1 мая альпинистка отправилась в горы в Анталии, а на следующий день поднялась на вершину. Домой 10 мая на запланированном рейсе женщина также не вернулась.

12 мая волонтеры, спасатели и брат Яны поехали в Турцию, где нашли ее палатку. Полицейские рассматривали три версии исчезновения альпинистки — несчастный случай, путешествие в другое место или похищение.

Источник: Ukr-Ayna

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